OIJ expone video de sospechoso por tentativa de homicidio

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que figura como sospechoso de una tentativa de homicidio contra un oficial de la Policía Municipal.

Este es el reporte

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron el martes 9 de junio, a eso de las 9:00 a. m., en el sector de Dos Cercas, en Desamparados.

El sospechoso habría llegado a las instalaciones de la Villa Olímpica, donde aparentemente le disparó a un oficial de la Policía Municipal que se encontraba trabajando en el lugar.

El oficial, identificado con el apellido Coto, de 63 años, recibió un impacto de bala en el rostro y quedó inconsciente. En ese momento, el sospechoso presuntamente aprovechó para sustraerle el arma de reglamento.

OIJ obtiene video del sospechoso

Como parte de las diligencias de investigación, los agentes obtuvieron un video en el que se observa al sospechoso bajarse de un automóvil blanco que se encontraba en una estación de servicio en Desamparados centro.

Posteriormente, el hombre caminó hasta una parada de taxis formales, abordó uno y se trasladó hasta el sector de Patarra de Desamparados. Luego, fue observado caminando por el sector conocido como Barrio Cipreses.

Por: Camila Rosales Méndez

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