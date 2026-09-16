Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Dos menores de 10 y 15 años resultaron heridos por arma de fuego tras una balacera la noche de este martes en el sector de Santa Gertrudis, en Tejar de Cartago.

De acuerdo con información suministrada por agentes del Organismo de Investigación Judicial, que atienden el caso, el incidente ingresó cerca de las 10:10 p. m.

Las primeras versiones apuntan a que una motocicleta circuló por el sector con uno o dos hombres a bordo.

Según la información preliminar, los sujetos aparentemente dispararon contra varias viviendas de la zona. Los proyectiles alcanzaron a dos menores que estaban en el sector.

Balazos en las piernas

Uno de los heridos es un niño de 10 años, quien recibió un impacto de bala en la pierna derecha.

El segundo afectado tiene 15 años y recibió un disparo en la zona del fémur. Ambos menores requirieron traslado a un centro médico para recibir atención.

Le puede interesar: (VIDEO) Vea el gol de Manfred Ugalde en el descuento para darle la victoria al Spartak

Por ahora, las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer quiénes participaron en el ataque.

La información sobre los responsables todavía es preliminar, por lo que los agentes continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.