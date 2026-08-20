OIJ encuentra piezas arqueológicas tras allanamiento por narcomenudeo

Un ciudadano de origen oriental de 39 años fue detenido luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial allanaran su vivienda en el barrio La Guardia durante la madrugada del miércoles, donde hallaron evidencia que lo vincula con la venta de drogas en la modalidad de narcomenudeo.

La investigación contra el sospechoso se remonta a junio pasado, cuando comenzaron a llegar denuncias anónimas que alertaban sobre su presunta actividad ilícita en la zona.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía junto con todos los elementos incautados, mientras las autoridades continúan profundizando las pesquisas para determinar el alcance de sus operaciones.