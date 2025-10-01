El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atendió este martes una situación de secuestro en la zona de Los Diques, en la comunidad de Cuatro Vientos, donde logró rescatar con vida a un hombre que estaba amarrado de manos y pies dentro de una estructura tipo búnker.

Los detalles del caso

El caso inició tras una llamada de alerta que indicaba el supuesto secuestro. Los agentes realizaron un operativo rápido y encontraron a la víctima con varios golpes, por lo que fue trasladada a un centro médico y posteriormente a la Fiscalía para interponer la denuncia.

Durante el ingreso de los agentes a la propiedad, los sospechosos huyeron al percatarse de la presencia policial.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho estaría vinculado a un tema de drogas y a la banda de “Los Maruja”, que opera en la zona de Los Diques, en Cartago.

Expertos señalaron que este tipo de situaciones refleja nuevas modalidades utilizadas por las organizaciones criminales, que no solo atacan en vía pública, sino que también recurren al secuestro, la extorsión y las lesiones para obtener información.