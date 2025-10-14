El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recientemente habló sobre los dos allanamientos que se llevan a cabo en el sector de San Carlos, en relación a la desparición de Ligia Faerron.

Operaciones

Uno de los allanamientos se realiza en una propiedad de 61.5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia. El otro, en una casa ubicada en Ciudad Quesada.

“Las diligencias se ejecutan en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial, específicamente con equipo de la Unidad Canina y especialistas en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos”, informó el Ministerio Público.

¿Se hallaron elementos importantes en la finca?

Sí, Randall Zúñiga, director del OIJ se refirió a los artículos.

“Dentro de esta finca se han encontrado elementos importantes, como el anillo de doña Ligia, reconocido así como tal por parte de familiares y también partes de una maleta quemada en esta zona, que creemos que pudo haber sido utilizada en la comisión de este ilícito en particular”

Por el momento hay tres personas detenidas producto de los allanamientos realizados.