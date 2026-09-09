OIJ elaboró lista de las 90 personas más buscadas de Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entregó al Ministerio de Seguridad Pública una lista con 90 personas que tienen órdenes de captura pendientes en Costa Rica.

Según Seguridad Pública, los requeridos están vinculados con delitos como narcotráfico y crimen organizado y tienen diferentes ubicaciones en el país.

La Policía ya comenzó a distribuir las tareas entre las distintas regiones para ubicar y detener a estas personas.

Ya realizaron un operativo

Incluso, las autoridades realizaron un operativo en la General Cañas, donde capturaron a un hombre que tenía una orden de captura pendiente.

Sin embargo, Seguridad Pública considera que la lista está incompleta y pidió al OIJ un registro general con la totalidad de personas que tienen requerimientos judiciales.

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Los 90 requeridos se suman a los siete de los 14 más buscados de Cartago que todavía permanecen prófugos y a quienes las autoridades atribuyen parte de la violencia armada en esa provincia.

El trabajo de captura se realizará junto con la Fuerza Élite y cuerpos de inteligencia como la Dirección de Inteligencia y Seguridad y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública.