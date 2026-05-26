La oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se pronunció este martes sobre el caso de el vehículo del jugador Alejandro Bran que apareció con varios impactos de bala en el sector de Los Yoses, en San Pedro de Montes de Oca.

Según indicó la Policía Judicial, la investigación inició luego de un reporte realizado por oficiales de la Fuerza Pública.

“Para quienes han consultado sobre un vehículo que al parecer resultó con varios daños por proyectil de arma de fuego en Los Yoses de San Pedro de Montes de Oca, nos indican en la Sección de Delitos Varios, que luego del reporte generado por personal de la Policía Administrativa, se abrió una investigación de oficio”, informó el OIJ.

La entidad agregó que, por ahora, no puede brindar mayores detalles sobre el expediente debido a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal de Costa Rica.

Vehículo estaría vinculado a Alejandro Bran

La polémica surgió luego de que trascendiera que el carro atacado a balazos aparentemente estaría relacionado con el futbolista Alejandro Bran, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense y convocado recientemente a la Selección Nacional.

Horas después de que circulara la información, la Federación Costarricense de Fútbol confirmó la salida del mediocampista de la concentración de la Tricolor.

“Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, indicó la Federación mediante un comunicado oficial.

Futbolista ya había protagonizado otro incidente

Este nuevo episodio se suma a la controversia ocurrida el pasado 19 de marzo, cuando Bran protagonizó un altercado en el parqueo de un condominio cercano a La Sabana.

En aquella ocasión, el jugador terminó detenido por oficiales de la Fuerza Pública luego de supuestamente acelerar una motocicleta durante la madrugada y generar ruido excesivo.

Además, en redes sociales circularon videos en los que aparentemente el futbolista se encontraba en condiciones inapropiadas.

Tras ese incidente, Liga Deportiva Alajuelense aplicó una multa económica y suspendió al jugador por un partido antes de permitirle regresar a la actividad deportiva.

Pese a las polémicas recientes, el técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, había decidido incluir nuevamente a Bran dentro de la convocatoria para los partidos ante Colombia e Inglaterra.

Alajuelense se pronuncia al respecto

Horas después, la Liga Deportiva Alajuelense tomó nuevas medidas disciplinarias contra el futbolista.

El club decidió ponerle fin a su contrato que tenía hasta diciembre del 2027.

Bran disputó 74 partidos, en los cuales marcó seis goles y aportó seis asistencias para los alajuelenses.