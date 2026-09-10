OIJ detuvo a tres sospechosos de tenencia y distribución de pornografía infantil

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Agentes de la Sección Especializada en Ciberdelincuencia del OIJ capturaron a tres hombres sospechosos de tenencia y distribución de pornografía infantil en el país.

Erick Lewis, sección contra el cibercrimen, detalla que “se identifican en un grupo de mensajería de texto en una aplicación, tres usuarios que estaban en Costa Rica”.

La alerta en estos casos llegó desde España, lo que permitió a las autoridades nacionales iniciar las investigaciones correspondientes.

Los detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía mientras continúa el proceso judicial en su contra por estos delitos.