OIJ detuvo a dos sospechosos de pertenecer a una banda que robaba vehículos en Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos hombres, de apellidos Manzanares (26 años) y Seña (43 años), señalados de pertenecer a una banda dedicada al robo de vehículos mediante la modalidad del bajonazo en Alajuela.

Los operativos, realizados en coordinación con el Ministerio Público y bajo orden judicial, se extendieron desde las 6:00 p.m. del día de ayer hasta la madrugada de hoy, logrando ubicar un vehículo que ya había sido desmantelado, robado el pasado 3 de agosto.

Entre los casos investigados destaca el robo de un vehículo institucional de una entidad pública del Estado, ocurrido el 27 de julio, cuando los delincuentes encañonaron al conductor mientras desayunaba en una soda. Además, se incautaron dos armas de fuego vinculadas a los hechos y las placas del vehículo estatal.