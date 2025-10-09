El Organismo de Investigación Judicial confirmó la detención de cuatro personas vinculadas con el asesinato del adulto mayor Daniel Vargas, luego de una investigación exhaustiva que permitió recabar las evidencias necesarias.

Los sospechosos permanecen bajo resguardo de las autoridades mientras la Fiscalía avanza en la preparación de los cargos correspondientes por este hecho delictivo.

El caso continúa su curso legal con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias que rodearon este crimen y lograr que se imparta justicia.