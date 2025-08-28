El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó esta tarde de este jueves 28 de agosto la detención de Jordie Picado Grijalba, conocido como “Noni”, quien se convierte en el quinto costarricense extraditable en el marco de las acciones conjuntas con autoridades internacionales.

La captura se realizó en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), bajo investigaciones relacionadas con el delito de Tráfico Internacional de Drogas.

Picado Grijalba es hermano de Luis Manuel Picado, alias “Shock”, detenido recientemente en Londres. Su aprehensión también fue gestionada por el OIJ y provocó un reconocimiento formal de la DEA y del fiscal de Distrito de Dallas, Texas, quien visitó Costa Rica la semana pasada.

El director del OIJ confirmó que con esta acción se mantiene la estrategia de captura de objetivos de alto perfil ligados al narcotráfico internacional, en especial en la provincia de Limón, donde las autoridades han reforzado operativos.

La investigación se encuentra en desarrollo y en las próximas horas se darán a conocer más detalles sobre este caso.

La noticia se encuentra en desarrollo.