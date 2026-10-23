Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó la detención de un hombre por presuntamente haber matado a dos mujeres en la provincia de Limón.

El caso

La detención ocurrió el jueves 22 de octubre, a eso de las 16:00 horas. El sospechoso es de apellido Vásquez, de 19 años.

Según la versión preliminar, el primer homicidio ocurrió el 9 de diciembre de 2025 y la víctima era una femenina de apellido Quesada, de 36 años, en la zona de Estrada.

Posteriormente, durante agosto de este 2026, se produjo el segundo asesinato, que cobró la vida de una mujer de apellido Murillo, de 30 años.

Video compartido por el OIJ

Los nuevos hallazgos

Tras el allanamiento que concluyó con la detención del presunto homicida, las autoridades judiciales descubrieron que el sujeto pertenece a una banda criminal de la zona.

Aparentemente, esta misma participación en el grupo delictivo fue la que desencadenó la muerte de ambas mujeres.

Adicionalmente, en la vivienda allanada en Matina, Limón, se le decomisaron un arma de fuego, marihuana en dosis para la venta y la ropa que habría usado en los homicidios.

Por: Camila Rosales Méndez

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