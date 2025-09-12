El Organismo de Investigación Judicial detuvo a los presuntos autores materiales del homicidio del exmilitar nicaragüense opositor al régimen de Daniel Ortega.

El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, confirmó que los sospechosos son de apellidos Orozco, Chávez, Robles y Carvajal, este último identificado como el presunto gatillero.

El fiscal general de la República, Carlos Díaz, indicó que una de las líneas de investigación más fuertes es el móvil político por la actividad opositora de la víctima.