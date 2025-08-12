El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre de apellidos Solano, sospechoso del homicidio de una joven madre de tres hijos cuyo cuerpo fue hallado el pasado domingo en un parque infantil en Blanquillo de Oreamuno.

La detención se realizó durante un allanamiento en una vivienda ubicada en San Blas de Cartago, considerada de interés para el caso. Las autoridades continúan con acciones investigativas pendientes.

El sospechoso será presentado ante la Fiscalía para su respectiva indagatoria en las próximas horas.