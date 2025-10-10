El Organismo de Investigación Judicial confirmó la captura de cuatro personas como presuntos responsables del asesinato de un adulto mayor de 71 años en Alajuela, donde entre los detenidos se encuentra un padre y su hija quienes formaban parte del grupo criminal.

La investigación judicial logró resolver este caso en menos de tres semanas, demostrando la efectividad operativa de las autoridades en esclarecer este homicidio.

Los cuatro sospechosos quedaron a disposición de los tribunales correspondientes donde enfrentarán los cargos por este hecho delictivo que conmocionó a la comunidad alajuelense.