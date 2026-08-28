OIJ descubre cocaína oculta en camión que transportaba heno

OIJ encontró una tonelada y media de cocaína.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron en Alajuela un importante cargamento de droga que era transportado en un camión cargado con heno.

El hallazgo consistió en una tonelada y media de cocaína que se encontraba oculta en un compartimiento con un forro falso dentro del vehículo pesado.

Como parte de esta intervención, las autoridades detuvieron a dos personas sospechosas de estar vinculadas con el trasiego del estupefaciente.

Se trata de dos hombres: uno de apellido Dunkley, de 41 años y nacionalidad costarricense, y otro de apellido Sedeño, de 45 años y nacionalidad panameña.