El Organismo de Investigación Judicial desarticuló una red criminal en Puntarenas que operaba mediante extorsiones sexuales a través de plataformas digitales, según explicó el director de la institución, Randall Zúñiga, quien señaló que el grupo era liderado localmente por una mujer y sus tres hijos.

La banda contactaba a víctimas mediante perfiles falsos en páginas de citas para luego extorsionarlas con amenazas bajo el argumento de haberles hecho perder el tiempo, logrando pagos por parte de las víctimas.

Gran parte de las ganancias eran enviadas a cabecillas en República Dominicana, en un modus operandi que se repite con otras bandas en el país y contra el cual las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse alerta.