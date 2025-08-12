El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una organización criminal dedicada a homicidios y narcotráfico mediante doce allanamientos coordinados en la provincia de Heredia, donde incautaron evidencias vinculadas a crímenes y distribución de estupefacientes.

La operación, basada en meses de inteligencia policial, logró capturar a integrantes clave del grupo, cuyos nexos con redes transnacionales son investigados.

Este golpe impactará la reducción de violencia en zonas bajo influencia del cartel.