OIJ desarticula grupo criminal con allanamientos en Grecia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró desarticular una organización criminal dedicada a la venta de drogas en el cantón de Grecia, tras ejecutar 11 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la zona durante la madrugada de este martes.

Los operativos se realizaron desde las cuatro de la madrugada en sitios estratégicos como el sector de Volio, Calle Guayabal en San José de Grecia y las inmediaciones del parque del mercado municipal de este cantón.

La figura que lideraba esta estructura criminal fue detenida en uno de los allanamientos, según confirmaron las autoridades judiciales. La organización operaba a lo largo y ancho del cantón de Grecia, donde las investigaciones previas permitieron identificar los puntos clave para la intervención.