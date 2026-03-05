OIJ de Heredia pretende la detención de sospechosa de hurtos y otros delitos

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia, en conjunto con la Fiscalía, realizan un allanamiento en Mercedes Norte para capturar a una joven de 27 años, identificada como López Venegas, sospechosa del delito de hurto agravado.

Según la información preliminar suministrada por las autoridades judiciales, a la mujer se le vincula con la sustracción de una motocicleta y un teléfono celular, bienes que habría obtenido mediante un timo contra un hombre, quien presentó la denuncia correspondiente.

La investigación, que se inició hace aproximadamente dos meses, busca ahora recuperar los objetos robados y recolectar otras evidencias que confirmen la participación de la sospechosa en el hecho.