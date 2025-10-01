Hace escasos minutos el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles sobre el hallazgo del cuerpo de Kevin Kirby.

¿Dónde lo encontraron?

En Hatillo 8, en los márgenes del río María Aguilar.

¿Quién reportó el hallazgo?

Un habitante de calle informó sobre el cuerpo en el margen norte del río. Tras la alerta al servicio de emergencias 9-1-1, autoridades se hicieron presentes en el lugar para localizarlo.

¿El cuerpo tenía heridas?

Sí, según el OIJ el cuerpo del joven de 27 años presenta golpes en costillas y al parecer heridas de arma blanca.

Agentes se encuentran en el lugar para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo.

*Información en desarrollo.