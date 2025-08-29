El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la mujer que perdió la vida en el doble homicidio ocurrido la noche de este jueves 28 de agosto en Paquita de Quepos no era el blanco de los sicarios, sino una víctima colateral del ataque.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se registraron dentro de un taller mecánico cuando dos hombres en motocicleta llegaron al lugar. El acompañante descendió, ingresó al local y abrió fuego en múltiples ocasiones contra un hombre que se encontraba allí.

En medio de las detonaciones, una mujer también recibió impactos de bala que le provocaron la muerte en el sitio.

Las víctimas fueron identificadas como:

Un hombre de apellido Rojas , de 26 años.

, de 26 años. Una mujer de apellido Rodríguez, de 28 años.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación en curso para dar con los responsables de este ataque que enluta a dos familias en la zona de Quepos.