Por medio de un mensaje en redes sociales, la Cruz Roja informó sobre la localización de un cuerpo de un hombre en Cerro Pico Blanco.

Hallazgo avivó las especulaciones por la desaparición de un hombre desde el pasado 25 agosto. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se refirió la identificación.

Comunicación de la Cruz Roja

“La Cruz Roja Costarricense moviliza sus recursos al sector del cerro Piedra Blanca conocido como Pico Blanco en Escazú, donde reportan la ubicación de un cuerpo sin vida en la montaña“.

OIJ confirma su identidad

El ente informa que fue encontrado sin vida Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años. Un vaqueano vecino de la zona avisó del hallazgo a familiares y autoridades.

El cuerpo de Badilla será remitido a la Morgue Judicial, para su respectiva autopsia.