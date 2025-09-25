El hallazgo sin vida de una pareja, identificados con el apellido del hombre aleman Rüdiger (60 años) y la mujer de nacionalidad austriaca Daxer (57 años), ha generado profunda preocupación en el sector turístico de Quepos.

El caso eleva a 12 el número de homicidios de extranjeros registrados en el cantón este año, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades indicaron que el hombre presentaba una aparente herida de bala, mientras que la mujer tenía tres heridas similares, de acuerdo con la autopsia preliminar. La identificación de las víctimas se logró gracias al trabajo de la Sección de Patología Forense y los peritos en lofoscopia del Archivo Criminal.

El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y dar con los responsables. Mientras tanto, autoridades y expertos llaman a extremar precauciones en la zona.