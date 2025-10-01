Por medio de su oficina de prensa, el Organismo de Ivestigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo del cuerpo de Kevin Kirby, joven de 27 años, desaparecido desde el pasado 28 de setiembre.

¿Dónde?

En Hatillo 8, en los márgenes del río María Aguilar.

Quién reportó la emergencia?

Un habitante de calle informó sobre el cuerpo en el margen norte del río. Tras la alerta al servicio de emergencias 9-1-1, autoridades se hicieron presentes en el lugar para localizarlo.

¿Qué les hizo darse cuenta de su presencia?

Al parecer, el fuerte olor que emana el cadaver.

Detalles

De acuerdo con la información preliminar, el fallecido presenta golpes en costillas y al parecer heridas de arma blanca.

Información en desarrollo.