El Organismo de Investigación Judicial, OIJ, reveló el hallazgo de dos cuerpos, de un hombre y una mujer, en el sector de Quepos.

El hallazgo se dio dentro de Finca Cerros dentro de la propiedad de una pareja de alemanes que se encuentran reportados como fallecidos.

Así lo anunció el propio director del OIJ, Randall Zúñiga, mediante un posteo en su red social X.

OIJ confirma el hallazgo de dos cuerpos (un masculino y una femenina) enterrados en las inmediaciones de Finca Cerros de Quepos , dentro de la propiedad de una pareja de alemanes que se encuentran reportados como desaparecidos desde el día de ayer. El móvil sería el asalto. — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) September 24, 2025

De momento, no se confirma que los cuerpos pertenezcan a los sujetos extranjeros que se reportan fallecidos, pero las autoridades continúan la investigación correspondiente.