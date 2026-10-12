OIJ capturó a sospechoso de amenazar al ministro de Justicia en TikTok

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó al hombre sospechoso de amenazar al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, mediante una serie de videos que fueron publicados en la plataforma TikTok.

“Gabrielito, usted tiene carácter para enfrentarse a mi (…) Usted tiene esa furia que yo necesito sentir. Yo necesito que uste sea mi maestro de artes marciales”, se le escucha decir al hombre de apellidos Garro Muñoz.

La detención del individuo se llevó a cabo en el sector de San Marcos de Tarrazú, en medio de gran desplazamiento de agentes de OIJ.

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del detenido en los hechos investigados.