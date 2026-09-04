OIJ captura a motociclista que tocó mujer en plena calle

Tras 24 días de investigación, el OIJ de Grecia logró por fin detener al motociclista que tocó a una mujer cuando hacía ejercicios, y tres videos fueron reveladores.

Las imágenes captadas muestran lo que hizo el ahora detenido, quien fue identificado por las autoridades tras el análisis de las grabaciones.

La víctima afirma que “es indignante saber que eso pasó en la mañana, en una ruta donde transitan muchas personas, muchas mujeres”.

El caso había generado preocupación en la comunidad, y la captura representa un avance en la investigación de este delito.