OIJ busca vehículo utilizado en homicidio de hombre de 27 años

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca el vehículo utilizado en el homicidio de un hombre de apellido Guzmán, de 27 años, ocurrido el pasado 23 de agosto en Agua Caliente de Cartago.

El día de los hechos, los sicarios llegaron hasta las inmediaciones de la plaza de fútbol de Cocorí, donde uno de los ocupantes descendió y atacó a la víctima con un fusil de guerra.

Ahora, en el OIJ dan a conocer las imágenes para solicitar la ayuda de la ciudadanía para identificar a los ocupantes y para localizar el automóvil.