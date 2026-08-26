OIJ busca tres hombres que asaltaron bus lleno de pasajeros

Tres hombres armados asaltaron un autobús repleto de pasajeros en el sector de Desamparados, según informaron las autoridades.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene un operativo de búsqueda para dar con los sospechosos que lograron huir con las pertenencias de los pasajeros y el dinero del conductor.

El violento hecho quedó registrado en video por una cámara de seguridad, material que es analizado por los agentes para identificar a los delincuentes.

Un usuario manifestó su preocupación y expresó que “en la noche es muy peligroso andar aquí. Se siente muy inseguro uno, porque usted vuelve a ver a su alrededor y no hay policía, que eso es lo que le da seguridad al ciudadano”