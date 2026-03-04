OIJ busca detener a los sospechosos de formar banda dedicada al tráfico de drogas en Limón

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturó esta madrugada a cinco presuntos miembros de la banda conocida como “Gabo” durante múltiples allanamientos en Talamanca, Caribe Sur de Limón.

Los operativos comenzaron a las 4:00 a.m. en localidades como Catarina de Sixaola y Hone Creek, logrando la detención de cuatro adultos, dos hombres y dos mujeres y un menor de 15 años.

Las autoridades judiciales señalan que esta organización, calificada como extremadamente violenta, mantenía controlada la zona mediante constantes tiroteos y amenazas contra la comunidad, según relataron vecinos atemorizados que durante meses vivieron bajo el asedio de esta estructura criminal.

La banda, asentada en Sixaola, se dedicaba principalmente al tráfico y venta de drogas, aunque también se le atribuyen delitos como accionamiento de armas y amenazas agravadas contra otros grupos que intentaban operar en el sector.