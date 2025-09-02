El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pretende la detención de 15 personas que conformarían una organización dedicada al robo de vehículos en Alajuela, tras realizar nueve allanamientos en coordinación con la Fiscalía.

La investigación, que se extendió por varios meses, logró ubicar gran cantidad de dosis de droga, armas y equipos para empacar, así como proyectiles de diversos calibres durante los procedimientos.

Las autoridades advierten que este grupo delictivo habría estado operando en la zona por un considerable tiempo.