OIJ busca conductor de vehículo sospechoso de atropellar y matar a mujer

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Las autoridades judiciales requieren la colaboración ciudadana para identificar al conductor de un vehículo captado por cámaras de seguridad en el barrio El Cocal de Puntarenas, quien sería el responsable de atropellar y causar la muerte a una mujer de 50 años en diciembre del año anterior.

Las imágenes muestran al automóvil que arrolló a la víctima y, pese a la gravedad del impacto, su conductor continúa la marcha sin detenerse a brindar ayuda.

La identidad de quienes aporten información será mantenida en estricta confidencialidad, según confirmaron las autoridades encargadas del caso.