OIJ busca a sospechosos de matar a tiros a barbero

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El OIJ busca a dos sospechosos de asesinar a tiros a un barbero mientras salía de su negocio en Siquirres.

Tres cámaras de seguridad registraron la huida de los implicados luego de que se cometiera el homicidio en perjuicio del trabajador.

Por ahora, las autoridades mantienen activa la búsqueda de los dos sospechosos, mientras la investigación del caso continúa en desarrollo.

Michael Soto, director del OIJ, expresa que “buscamos apelar a la colaboración de la ciudadanía para tratar de identificar u obtener información de esta circunstancia particular”