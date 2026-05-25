OIJ busca a seis presuntos sicarios ligados a homicidios en Alajuela y Siquirres

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica solicita la colaboración ciudadana para localizar a seis sicarios vinculados a múltiples homicidios ocurridos en Alajuela y Siquirres.

El primer caso investigado ocurrió el 1 de septiembre de 2025 en Barrio Lourdes, San Rafael de Alajuela, donde un hombre de apellido Herrera, de 23 años y nacionalidad nicaragüense, fue atacado a balazos por dos sujetos en motocicleta mientras viajaba en su propio vehículo, falleciendo en el lugar.

Otro crimen investigado ocurrió el 16 de diciembre de 2024 en el Barrio San José, Alajuela, donde un hombre de apellido Robles, de 43 años, fue interceptado mientras conducía un vehículo azul y recibió múltiples disparos de dos sujetos armados que también se desplazaban en motocicleta.

El OIJ divulgó imágenes de cámaras de seguridad donde se aprecia el momento de los ataques y las motocicletas utilizadas por los sospechosos.

Las autoridades vinculan estos homicidios con disputas entre organizaciones vinculadas al tráfico de drogas que buscan ampliar sus territorios para dominar la venta de estupefacientes en la provincia de Alajuela, especialmente en el cantón central.