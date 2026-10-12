OIJ busca a hombre que asaltó a vecino con un puñal

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial busca a un hombre que asaltó a un vecino con un puñal en Aserrí, causando temor entre los residentes de la zona.

Una vecina de la zona afirma que “yo nunca he visto una salto, mucho menos de esa categoría. Aquí es muy tranquilo”.

El sospechoso habría amenazado a la víctima con un arma blanca para cometer el asalto, según la información preliminar del caso.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del responsable mientras la comunidad solicita mayor presencia policial en el sector.