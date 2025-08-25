La noche de este domingo se dio la muerte del hijo del expresidente de Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, en un bar ubicado en el barrio Siglo XXI, Limón.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Cruickshank se encontraba solo en un bar, cuando un sujeto armado ingresó al local y por razones que se desconocen, le disparó en repetidas ocasiones en la espalda y cabeza.

El sospechoso se dio a la fuga y el cuerpo de fallecido fue remitido a la Morgue Judicial, para su respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación.