OIJ allana a dos familiares ligados a balaceras y estafa en Alajuela

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela allanan dos viviendas en Desamparados de Alajuela para capturar a dos hombres, padre e hijo, vinculados con balaceras, amenazas y otros delitos derivados de una disputa por una propiedad.

Según informaron las autoridades, la víctima de estos ataques es hijo y hermano de los sospechosos, lo que evidencia un conflicto intrafamiliar que ha escalado a niveles de violencia extrema.

El operativo requirió la participación del Servicio de Respuesta Táctica (CER) debido a la peligrosidad de los sujetos y a las reforzadas estructuras de ingreso. La Policía Municipal de Alajuela colabora en el cerco perimetral de la zona.