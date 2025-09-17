El director del Organismo de Investigación Judicial ha advertido que el recorte presupuestario asignado a la institución representa un espaldarazo al crimen organizado, ya que limita severamente la capacidad operativa para combatir la delincuencia en el territorio nacional.

Esta restricción financiera ocurre en un contexto de creciente criminalidad, donde la falta de recursos afecta directamente las investigaciones y la efectividad de las acciones policiales.

La alerta institucional busca concienciar sobre el riesgo que implica debilitar económicamente a los organismos de seguridad en medio del fortalecimiento de las estructuras delictivas.