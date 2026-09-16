OIJ alerta por casos de violencia sexual en niños

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El OIJ alerta por situaciones de violencia y abuso sexual contra menores de edad, y por violencia sexual este año se contabilizan más de un centenar de casos.

Roberto Pérez, investigado OIJ, afirma que “es más común que la persona que comete el delito sea conocido, sea allegado”.

Las autoridades judiciales han intensificado las investigaciones para identificar y procesar a los responsables de estos delitos contra la niñez.

La cifra refleja la gravedad de la situación que enfrentan los menores en el país y la necesidad de reforzar las medidas de protección.