OIJ alerta por aumento de casos de violencia sexual contra menores

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alerta por situaciones de violencia y abuso sexual contra menores de edad, un fenómeno que este año contabiliza más de un centenar de casos en el país.

Según datos del OIJ, se reportaron 205 casos de abuso sexual en 2025 y 155 en 2026. En ese sentido, el investigador de la mencionada institución, Roberto Pérez, indicó que, en la mayoría de los casos, la persona denunciada es un allegado.

Explicó que uno de los síntomas que pueden presentar los afectados es orinarse en la cama. Asimismo, señaló otros indicios, como “chuparse el dedo y mostrar un miedo intenso a estar solo”. “También tenemos alteraciones del sueño: el menor presenta pesadillas frecuentes, insomnio y terror a dormir, principalmente a estar solo”, precisó.

Las autoridades judiciales instan a la población a denunciar cualquier situación de riesgo que involucre a personas menores de edad, con el fin de activar los protocolos de protección correspondientes.

La institución mantiene un llamado a la ciudadanía para que colabore con las investigaciones y se acerque a las autoridades para reportar estos hechos que afectan a la niñez costarricense.