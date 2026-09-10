OIJ aclara polémica por entrega del cuerpo de una mujer

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su subdirector, Vladimir Muñoz, aclaró la polémica por la entrega del cuerpo de una mujer, llamada Lidia Vargas Espinoza, en San Carlos.

La institución se refirió públicamente a este hecho debido a las manifestaciones que se realizaron en diversos medios.

OIJ aclara el caso de la entrega del cuerpo de una mujer

El 25 de agosto, en el hospital de San Carlos, las autoridades retiraron el cuerpo de la femenina. Debido a su fallecimiento, algunos familiares presentaron una denuncia para investigar las circunstancias de su muerte, lo que provocó que se iniciara una causa en investigación.

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El cuerpo lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le realizó la autopsia respectiva. Desde el 27 de agosto, el cuerpo está listo para que se le entregue a la familia.

Disputa

La orden judicial que emitió la jueza del Segundo Circuito Judicial de San Carlos estableció que la persona a la que se le debía entregar el cuerpo era una de las hijas de Vargas Espinoza, de nombre Karol.

Problemas

“Producto de algunos conflictos que tiene la familia, interpusieron algunos recursos que se plantearon ante el Juzgado Penal, lo cual derivó en que la jueza emitiera otra resolución, dando algunas advertencias en cuanto a la entrega del cuerpo y los derechos de los demás dolientes”, dijo Muñoz.

Además, los hijos que no recibieron la orden directa de entrega del cuerpo plantearon una demanda ante el Juzgado de Familia. Dicho juzgado avaló y mantuvo lo ordenado por el Tribunal Penal de San Carlos, pero agregó algunas recomendaciones y órdenes que debían darse a los demás miembros de la familia.

¿Qué quiere decir esto?

Que la única persona que puede retirar el cuerpo es la hija de nombre Karol. Sin embargo, ella no ha llegado a retirarlo.