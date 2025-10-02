Por medio de su página de Facebook, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicó una oferta de empleo en tres áreas de la institución.
¿En qué áreas?
- Agente de protección a víctimas y testigos.
- Investigador 1.
- Custodio de detenidos.
¿Cuáles son los requisitos para aplicar a estos puestos?
- Cédula de identidad.
- Licencia B1.
- Ser bachiller en Educación Media.
¿Cómo aplicar a la oferta?
Ingresar a este link, consultar la lista, registrarse en GH en línea, tocar la pestaña “Trámites” y luego “Reclutamiento Permanente”.
¿Tiene alguna duda?
En caso de contar con alguna incógnita puede hacer las consultas respectivas al correo lcamposa@poder-judicial.go.cr.