Por medio de su página de Facebook, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicó una oferta de empleo en tres áreas de la institución.

¿En qué áreas?

Agente de protección a víctimas y testigos.

Investigador 1.

Custodio de detenidos.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a estos puestos?

Cédula de identidad.

Licencia B1.

Ser bachiller en Educación Media.

¿Cómo aplicar a la oferta?

Ingresar a este link, consultar la lista, registrarse en GH en línea, tocar la pestaña “Trámites” y luego “Reclutamiento Permanente”.

¿Tiene alguna duda?

En caso de contar con alguna incógnita puede hacer las consultas respectivas al correo lcamposa@poder-judicial.go.cr.