Ofrecen premios de hasta 30 mil colones en “Batallas de Aura”

La fiebre de las “Batallas de Aura”, una competencia de baile y estilo que se viralizó tras las primeras ediciones en la Universidad de Costa Rica, llegó a los colegios de todo el país, donde los gimnasios y las afueras de los centros educativos se han convertido en el nuevo escenario para que los estudiantes demuestren sus habilidades, con premios que en algunos casos alcanzan los 30,000 colones para los ganadores.

En el Colegio de Santa Ana, el Colegio de Señoritas y más, ya se realizaron eventos que convocaron a decenas de participantes y espectadores.

La tendencia ha crecido rápidamente y los jóvenes buscan superar a sus compañeros con movimientos cada vez más creativos.