Ofrecen capacitación virtual gratuita para jóvenes de seis cantones de la Región Brunca

Programa Empleate abre rutas en calidad, servicio al cliente y contabilidad.

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Jóvenes de entre 17 y 35 años de seis cantones de la Región Brunca podrán acceder gratuitamente a una capacitación virtual del programa Empleate.

La formación es impulsada junto a las academias Hospicio de Huérfanos de Cartago y el Colegio Vocacional de Artes y Oficios, y está dirigida a quienes vivan en Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Corredores y Golfito.

Las rutas disponibles son Especialista en Inspección y Control de Calidad, Agente de Servicio al Cliente y Asistente Administrativo Contable, con seis meses de duración, 406 horas de formación y modalidad 100% virtual.