Oficina del Consumidor recibe más de 10 consultas por estafas en redes sociales

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La Oficina del Consumidor recibe al menos 15 consultas al mes relacionadas con estafas en redes sociales, según el reporte de la institución.

Ewald Acuña, abogado penalista, explica que “el delito de estafa que está previsto en el artículo 216 del Código Penal tiene pena que van des de los 6 meses hasta los 10 años de prisión”.

El OIJ investiga 47 causas relacionadas con estafas en cursos teóricos prácticos de manejo, por los que dos mujeres fueron detenidas.