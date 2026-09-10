Oficialismo rechazó 16 mociones de audiencias en Comisión de Seguridad y Narcotráfico

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El oficialismo ha rechazado 16 mociones de audiencias en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, según la información proporcionada por los legisladores.

Sigrid Segura, diputada de Frente Amplio, comenta que “aquí se nos acaba de rechazar por parte de Pueblo Soberano que vengan especialistas a comentarnos”.

La oposición indicó su preocupación por la falta de equilibrio en temas investigativos y el conocimiento de los proyectos de seguridad.

Los diputados de oposición cuestionan que no se permita el análisis adecuado de las iniciativas relacionadas con la seguridad del país.