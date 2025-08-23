Oficiales de policía allanaron la vivienda de un hombre sospechoso de matar a cinco perros en Guácimo. Vecinos indicaron que el sujeto envenenaba a los animales, quienes morían en cuestión de minutos.

El allanamiento, que duró desde las 8:00 p.m. hasta las 2:00 a.m., contó con la presencia de equipos especializados para recabar evidencia y determinar si había indicios de más animales fallecidos en la propiedad.

Los restos de los perros fueron trasladados a la Medicatura Forense para confirmar si la muerte correspondían a envenenamiento o maltrato intencional por parte del agresor.

El sospechoso se mantiene bajo custodia del Poder Judicial y podría enfrentar hasta tres años de cárcel.