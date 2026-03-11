¡Oficial! San Carlos confirma venta de futbolista a Europa

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Costa Rica tiene un nuevo legionario, o bueno, de manera definitiva. La Asociación Deportiva San Carlos acaba de confirmar que se concretó la venta definitiva de uno de sus jugadores al fútbol europeo.

Se trata del defensor Joseth Peraza que confirma su pase al club Zalaegerszegi TE F.C. de la primera división de Hungría.

“Esta transferencia representa una venta histórica para nuestra institución y el acuerdo contempla además un porcentaje a favor del club en una futura transferencia del futbolista”, escribió el equipo en un comunicado oficial.

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Peraza debutó en la primera división con apenas 15 años, y desde ahí se consolidó en el equipo. Durante el 2025 dio el salto a su nuevo club, como un préstamo con opción a compra, misma que ejecutó el club húngaro.

“Para nuestra institución representa un motivo de orgullo ver a uno de nuestros jugadores formados en casa continuar su crecimiento en el fútbol internacional, reflejo del trabajo y la dedicación que se realiza día a día en nuestros procesos de formación”, dijo el club.

El club no confirmó el monto del traspaso, pero sí le deseó el mayor de los éxitos a su futbolista formado en la cantera desde el fútbol base.