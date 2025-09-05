Un sujeto murió tras ser herido por arma de fuego en La Trinidad de Moravia. Al parecer, habría amenazado a oficiales de la Fuerza Pública.

Hechos

La versión preliminar que indican las autoridades es que el fallecido intentó asaltar a dos jóvenes de un centro educativo. Se habla de que incluso le puso el arma de fuego en la cabeza a uno de los estudiantes.

Otros jóvenes, al ver el hecho, alertan a una unidad de la Fuerza Pública que pasó por el lugar, los oficiales iniciaron el rastreo, ubican al sujeto, le piden detenerse y este se niega. El hombre habría sacado un arma que portaba en su cintura y amenazó a los oficiales, sin esperar que estos, en defensa propia, le dispararan.

También se indica que antes del intercambio con los oficiales, esta persona intentó asaltar un jardinero esta mañana.

¿Quién era este hombre?

Sería una persona que tenía poco tiempo de vivir en La Trinidad. Además, contaba con un amplio expediente delictivo.